Руководство военкомата в Харьковской области насчитало 700 тыс. грн фиктивному работнику. ФОТО

В Харьковской области правоохранители разоблачили руководителя ТЦК и начальника отдела кадрового обеспечения в размере почти 700 тыс. грн заработной платы фиктивному работнику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

В начале марта 2022 года начальник районного военкомата мобилизовал женщину-предпринимательницу. При содействии начальника отдела комплектования и кадрового обеспечения оформили ее для прохождения службы. Женщина не появлялась на рабочем месте и не выполняла должностные обязанности, однако ей начисляли зарплату (в сумме около 700 тыс. грн).

Правоохранители провели обыск по месту работы фигурантов, где обнаружили документацию, подтверждающую фиктивное принятие на работу лицо-предпринимателя и его увольнение.

Должностным лицам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет

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