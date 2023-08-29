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Руководство военкомата в Харьковской области насчитало 700 тыс. грн фиктивному работнику. ФОТО

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В Харьковской области правоохранители разоблачили руководителя ТЦК и начальника отдела кадрового обеспечения в размере почти 700 тыс. грн заработной платы фиктивному работнику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Руководство военкомата в Харьковской области насчитало 700 тыс. грн фиктивному работнику 01

В начале марта 2022 года начальник районного военкомата мобилизовал женщину-предпринимательницу. При содействии начальника отдела комплектования и кадрового обеспечения оформили ее для прохождения службы. Женщина не появлялась на рабочем месте и не выполняла должностные обязанности, однако ей начисляли зарплату (в сумме около 700 тыс. грн).

Правоохранители провели обыск по месту работы фигурантов, где обнаружили документацию, подтверждающую фиктивное принятие на работу лицо-предпринимателя и его увольнение.

Руководство военкомата в Харьковской области насчитало 700 тыс. грн фиктивному работнику 02

Должностным лицам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет

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Топ комментарии

  • Amber
    Люди , що з вами ??

    Ви геть подуріли 😠
  • Mario Balotelli
    Який дивовижний збіг - як ТЦК так одразу кримінал, свавілля та корупція - причому не має значення де це: чи то Харків, чи Одеса, чи Львів, Київ або Дніпро. Напевно, це просто збіг! Й ТЦК неувиноувате
  • Garry Dron aa5c483c
    Немає у нас військоматів з 2007 року в Україні, є ТЦК і СП.
    Якийсь гібрід замість воєнкоматів, ні риба, не міясо.
    По закону вони взагалі не мають право когось зупиняти на вулиці для вручення повісток, бо по закону вони ПРИВИДИ
    А те що люди самі несуть їм грощі щоб відкупити своїх чад говорить про те що в Євролпі жити вони не хочуть, то б то хочуть жити в Європі але щоб можна було обходити закони і давати хабаря. Дають стільки хабарів що ці кондони недороблені Сирського собі маєтки купують в Ішпаніях поряд з кацапськими військовими, бо в Ішанії багато відставних кацапо військових живе.
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