В течение суток враг совершил 91 обстрел по Запорожской области. ФОТО

Российские военные за прошлые сутки обстреляли 30 населенных пунктов Запорожской области.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко,информирует Цензор.НЕТ.

"Военнослужащие РФ атаковали из БПЛА Чаривное, Малиновку и Левадное, совершили четыре РСЗО-обстрела по Железнодорожному, Ольговскому, Темировке и Полтавке, под ракетным ударом оказались Кирпотино и Оленевка", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки оккупанты нанесли 83 артиллерийских удара по территории Гуляйполя, Орехова, Новоандреевки, Преображенки, Щербаков, Роботиного, Луговского, Степногорска, Павловки и других прифронтовых городов и сел. Зафиксировано разрушение объектов инфраструктуры, жилых домов и хозяйственных построек.

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