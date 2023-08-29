В течение суток враг совершил 91 обстрел по Запорожской области. ФОТО
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Российские военные за прошлые сутки обстреляли 30 населенных пунктов Запорожской области.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко,информирует Цензор.НЕТ.
"Военнослужащие РФ атаковали из БПЛА Чаривное, Малиновку и Левадное, совершили четыре РСЗО-обстрела по Железнодорожному, Ольговскому, Темировке и Полтавке, под ракетным ударом оказались Кирпотино и Оленевка", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки оккупанты нанесли 83 артиллерийских удара по территории Гуляйполя, Орехова, Новоандреевки, Преображенки, Щербаков, Роботиного, Луговского, Степногорска, Павловки и других прифронтовых городов и сел. Зафиксировано разрушение объектов инфраструктуры, жилых домов и хозяйственных построек.