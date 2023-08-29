Сутки в Донецкой области: ракетный удар по Дружковке, обстрелы Угледара, Новоукраинки, 5 гражданских погибли. ФОТОрепортаж

За 28 августа россияне убили 5 жителей Донетчины: 2 в Дальнем, 1 в Торецке, Лимане и Великой Новоселке.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

В полночь россияне нанесли ракетный удар по Дружковке, попали в зеленую зону. В течение суток под вражескими обстрелами находились Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Богоявленка. В Курахово повреждено 6 домов.

В Шаховской громаде 2 человека погибли и 1 ранен. В Соледарской громаде под огнем оказались Роздолевка, Васюковка и Федоровка.

1 человек погиб в Лимане. В Северске повреждены дома на трех улицах.

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