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В Черниговской области на мине подорвался автомобиль: два человека погибли, двое детей ранены. ФОТО

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Вечером 28 августа в Черниговской области на мине подорвался автомобиль. Погибли супруги: муж-патрульный и его жена. Двое несовершеннолетних детей госпитализированы в больницу.

Об этом сообщает полиция Черниговской области в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"28 августа, около 19 часов в полицию поступило сообщение о том, что в Черниговском районе взорвался легковой гражданский автомобиль. В результате взрыва погибли мужчина и женщина, двое детей сейчас госпитализированы", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, предварительно установлено, что автомобиль подорвался на мине на лесной дороге. В результате взрыва автомобиль загорелся. Водитель и пассажирка погибли, двое малолетних детей травмированы.

По данным правоохранителей, управлял автомобилем сотрудник Управления патрульной полиции в Черниговской области Департамента патрульной полиции.

Полиция устанавливает все происшествия трагедии.

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В Черниговской области на мине подорвался автомобиль: два человека погибли, двое детей ранены 01
В Черниговской области на мине подорвался автомобиль: два человека погибли, двое детей ранены 02
В Черниговской области на мине подорвался автомобиль: два человека погибли, двое детей ранены 03

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Топ комментарии

  • Артем Легенький
    Табличку могли спецом покласти та засвітити на фото, щоб не постраждали відповідальні за цей напрям люди у відповідних органах!
  • Bob Fayn
    табличка..Увага міни.. Для кого? ...і чого по лісі шастати,? з дітьми
  • Панас Стець 477f2171
    з трагедії зробили треш... чоловік - патрульний... допишіть ще що дружина домогосподарка і діти школярі, їхали в ліс гриби збирати... яке значення професії до ЧП? чи він патрлював ліс всією сім,єю????
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