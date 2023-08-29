В Черниговской области на мине подорвался автомобиль: два человека погибли, двое детей ранены. ФОТО

Вечером 28 августа в Черниговской области на мине подорвался автомобиль. Погибли супруги: муж-патрульный и его жена. Двое несовершеннолетних детей госпитализированы в больницу.

Об этом сообщает полиция Черниговской области в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"28 августа, около 19 часов в полицию поступило сообщение о том, что в Черниговском районе взорвался легковой гражданский автомобиль. В результате взрыва погибли мужчина и женщина, двое детей сейчас госпитализированы", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, предварительно установлено, что автомобиль подорвался на мине на лесной дороге. В результате взрыва автомобиль загорелся. Водитель и пассажирка погибли, двое малолетних детей травмированы.

По данным правоохранителей, управлял автомобилем сотрудник Управления патрульной полиции в Черниговской области Департамента патрульной полиции.

Полиция устанавливает все происшествия трагедии.

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