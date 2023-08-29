Рашисты из артиллерии ударили по Сумщине: ранения получили 3 человека. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска нанесли артиллерийский удар по территории Сумской области, в результате обстрела ранения получили 3 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Вчера около 18:30 рашисты с территории РФ нанесли артиллерийский удар по г. Середина-Буда Шосткинского района.

"Один из снарядов упал на территорию частного домовладения. Осколочные ранения получили находившиеся во дворе жители дома – 59-летняя женщина, ее 37-летний сын и 35-летний зять", - говорится в сообщении.

Также обломками повреждены частный жилой дом и помещение библиотеки.

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