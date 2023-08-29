Утром оккупанты из артиллерии обстреляли Купянск, погиб мужчина. ФОТО

29 августа около 8:30 враг из артиллерии обстрелял г. Купянск. Один человек погиб, еще один человек получил ранение.

Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, 29 августа около 8:30 враг из артиллерии обстрелял г. Купянск. Зафиксировано попадание на территорию пищевого предприятия. Погиб 45-летний охранник. Также повреждено частное домовладение, получил ранение 67-летний гражданский мужчина", - говорится в сообщении.

В результате вражеского обстрела г. Купянск, который произошел примерно в 5 утра, поврежден многоквартирный дом.

28 августа российские военные обстреляли село Куриловку Купянского района. Поврежден жилой дом.

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