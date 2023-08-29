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Утром оккупанты из артиллерии обстреляли Купянск, погиб мужчина. ФОТО

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29 августа около 8:30 враг из артиллерии обстрелял г. Купянск. Один человек погиб, еще один человек получил ранение.

Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, 29 августа около 8:30 враг из артиллерии обстрелял г. Купянск. Зафиксировано попадание на территорию пищевого предприятия. Погиб 45-летний охранник. Также повреждено частное домовладение, получил ранение 67-летний гражданский мужчина", - говорится в сообщении.

В результате вражеского обстрела г. Купянск, который произошел примерно в 5 утра, поврежден многоквартирный дом.

28 августа российские военные обстреляли село Куриловку Купянского района. Поврежден жилой дом.

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Утром оккупанты из артиллерии обстреляли Купянск, погиб мужчина 01
Утром оккупанты из артиллерии обстреляли Купянск, погиб мужчина 02
Утром оккупанты из артиллерии обстреляли Купянск, погиб мужчина 03
Утром оккупанты из артиллерии обстреляли Купянск, погиб мужчина 04

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