В Беларусь прибыл новый эшелон российских военных для участия в учениях ОДКБ, - "Беларускі Гаюн". ФОТО

Новый эшелон военных из РФ прибыл в Беларусь для участия в учениях Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые пройдут с 1 по 6 сентября.

Об этом пишет "Беларускі Гаюн", передает Цензор.НЕТ.

По информации мониторинговой группы, сегодня в районе 7:30 в Брест прибыл очередной эшелон с военными ВС РФ.

"Они приехали в Беларусь для участия в совместных учениях с силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2023"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже второй эшелон ВС РФ, прибывший в Брест для участия в учениях ОДКБ. Первый эшелон ВС РФ прибыл в Беларусь вечером 18 августа.

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