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В Беларусь прибыл новый эшелон российских военных для участия в учениях ОДКБ, - "Беларускі Гаюн". ФОТО

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Новый эшелон военных из РФ прибыл в Беларусь для участия в учениях Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые пройдут с 1 по 6 сентября.

Об этом пишет "Беларускі Гаюн", передает Цензор.НЕТ.

По информации мониторинговой группы, сегодня в районе 7:30 в Брест прибыл очередной эшелон с военными ВС РФ.

"Они приехали в Беларусь для участия в совместных учениях с силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2023"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже второй эшелон ВС РФ, прибывший в Брест для участия в учениях ОДКБ. Первый эшелон ВС РФ прибыл в Беларусь вечером 18 августа.

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В Беларусь прибыл новый эшелон российских военных для участия в учениях ОДКБ, - Беларускі Гаюн 01
В Беларусь прибыл новый эшелон российских военных для участия в учениях ОДКБ, - Беларускі Гаюн 02
В Беларусь прибыл новый эшелон российских военных для участия в учениях ОДКБ, - Беларускі Гаюн 03

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    ЗСУ знов Бавовнить охвіс ЄР в Енергодарі.
  • Vitaliy Mauler 38e56924
    Командувач Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв:

    Обстановка на кордоні з білоруссю повністю нами контролюється. Різких змін не передбачається. На даний час російський наземний компонент у повному складі виведений з білорусі та перебуває у складі резерву об'єднаного угруповання військ рф, частини якого ведуть наступ на Куп'янському/Лиманському напрямку.

    В той же час, у вересні ц.р. на території білорусі заплановано проведення ряду спільних навчань ОДКБ ("Ешелон", "Поиск", "Взаимодействие"), які можуть бути використані як легітимізація нарощування військової присутності.
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Підкріплення для ''вагнерів''. Далі їм бульбашівські паспорти і в Польщу ''дрг'' поїдуть.
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