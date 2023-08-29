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На Черниговщине разоблачили начальницу ЦПАУ одного из городских советов и ее сообщников, организовавших незаконную переправку военнообязанных за границу, - СБУ. ФОТО

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Начальник Управления админуслуг одного из городских советов Черниговской области и трое ее сообщников во время действия военного положения организовали незаконную переправку через государственную границу Украины военнообязанных мужчин

Об этом сообщила пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Служба безопасности ликвидировала в Черниговской области еще одну коррупционную схему уклонения от призыва, которая позволяла мужчинам выезжать за границу. Во время оперативных мероприятий задержан организатор сделки. Ею оказалась глава одного из городских центров предоставления админуслуг (ЦПАУ), которая привлекла к незаконной деятельности еще трех сообщников", - говорится в сообщении.

За сумму от 2,5 тыс. долларов США они "помогали" уклоняющимся избежать мобилизации на основании фиктивных справок для выезжающих за границу военнослужащих. Затем, используя эти подделки, фигуранты снабжали своих клиентов разрешениями на выезд за границу на постоянное место жительства.

Таким образом, злоумышленники "заработали" на мобилизации в условиях войны почти 4 млн в гривневом эквиваленте.

При этом глава ЦПАУ понимала, что уклонисты не сняты с военного учета. Имея доступ к базам данных, она меняла их места жительства, формируя соответствующие выписки.

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Также подозреваемые предоставляли советы, указания и средства по устранению других препятствий при пересечении государственной границы и оформлении необходимых документов.

Следователи Службы безопасности сообщили всем четырем злоумышленникам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Три из них находятся под стражей без права внесения залога. Еще один фигурант скрывается от правосудия за границей. Решается вопрос об объявлении его в международный розыск.

На Черниговщине разоблачили начальницу ЦПАУ одного из городских советов и ее сообщников, организовавших незаконную переправку военнообязанных за границу, - СБУ 01

На Черниговщине разоблачили начальницу ЦПАУ одного из городских советов и ее сообщников, организовавших незаконную переправку военнообязанных за границу, - СБУ 02
На Черниговщине разоблачили начальницу ЦПАУ одного из городских советов и ее сообщников, организовавших незаконную переправку военнообязанных за границу, - СБУ 03

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  • Влад Казарецький 1e9f0fb9
    Боротьбу з корупцією в сфері військового обліку і призову на дійсну військову службу треба починати Зеленському зі свого апарату. В системі ОПУ працює біля 200 чоловіків призовного віку, які не будучи ні державними службовцями ні особами по віднощенню до яких є рішення на бронювання призову, тим не менш не охоплені цими заходами.
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  • Liya d21d54a3
    Хай би вже лідор замінував той західний кордон. Скільки людей зі зброєю можна висвободити від виконання таких важких завдань як вилов "ухилянтів" і їх посіпак. Не дякуй-те.
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