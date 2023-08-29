С известным летчиком Андреем Пильщиковым (Juice), погибшим в авиакатастрофе в Житомирской области, простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве прошла церемония прощания с погибшим в катастрофе учебно-боевых самолетов L-39 в небе над Житомирской областью военным пилотом Андреем Пильщиковым с позывным "Джус".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Церемонию прощания посетил командующий воздушными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

Андрей Пильщиков летал на МиГ-29. Он участвовал в воздушной обороне Киева и других территорий. По состоянию на 7 мая 2022 г. он налетал 500 часов в боевых вылетах. Пильщиков мечтал увидеть в украинском небе истребители F-16.

Напомним, известный летчик Джус погиб в авиакатастрофе в Житомирской области 25 августа 2023 года.

Позже стали известны имена пилотов 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных Сил ВС Украины, погибших 25 августа в небе над Житомирщиной. Это Андрей Пильщиков, Вячеслав Минка и Сергей Проказин.

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Автор фото и видео - Олег Богачук











































