С известным летчиком Андреем Пильщиковым (Juice), погибшим в авиакатастрофе в Житомирской области, простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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В Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве прошла церемония прощания с погибшим в катастрофе учебно-боевых самолетов L-39 в небе над Житомирской областью военным пилотом Андреем Пильщиковым с позывным "Джус".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Церемонию прощания посетил командующий воздушными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.
Андрей Пильщиков летал на МиГ-29. Он участвовал в воздушной обороне Киева и других территорий. По состоянию на 7 мая 2022 г. он налетал 500 часов в боевых вылетах. Пильщиков мечтал увидеть в украинском небе истребители F-16.
Напомним, известный летчик Джус погиб в авиакатастрофе в Житомирской области 25 августа 2023 года.
Позже стали известны имена пилотов 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных Сил ВС Украины, погибших 25 августа в небе над Житомирщиной. Это Андрей Пильщиков, Вячеслав Минка и Сергей Проказин.
Автор фото и видео - Олег Богачук