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В Киеве простились с бойцом Нацгвардии Игорем Воеводиным, он погиб в боях за Украину спустя месяц после свадьбы. ФОТОрепортаж

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25 августа в Киеве простились с погибшим гвардейцем Бригады АЗОВ Игорем Воеводиным.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Игорю было 20 лет, он пошел служить добровольцем. Месяц назад парень женился и, будучи на службе, продолжал учиться на филологическом факультете КНУ имени Тараса Шевченко", - говорится в сообщении.

Игорь Воеводин с первых дней полномасштабного вторжения РФ пошел в территориальную оборону Киева, а затем присоединился к военному формированию Национальной гвардии Украины "Азов" - 12 БСПП.

В учебно-научном институте филологии КНУ имени Тараса Шевченко сообщили, что Игорю Воеводину оставался всего год до получения желанного диплома бакалавра.

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"Игорь был студентом-японистом, мечтал стать переводчиком... Несмотря на выполнение тяжелых и опасных боевых задач, он не взял академотпуск и продолжал параллельно овладевать желаемой профессией. Успешно сдал летнюю сессию. Перешел на четвертый курс. Но закончить обучение ему не суждено…", - говорится в сообщении.

В Киеве простились с бойцом Нацгвардии Игорем Воеводиным, он погиб в боях за Украину спустя месяц после свадьбы 01
В Киеве простились с бойцом Нацгвардии Игорем Воеводиным, он погиб в боях за Украину спустя месяц после свадьбы 02
В Киеве простились с бойцом Нацгвардии Игорем Воеводиным, он погиб в боях за Украину спустя месяц после свадьбы 03
В Киеве простились с бойцом Нацгвардии Игорем Воеводиным, он погиб в боях за Украину спустя месяц после свадьбы 04
В Киеве простились с бойцом Нацгвардии Игорем Воеводиным, он погиб в боях за Украину спустя месяц после свадьбы 05
В Киеве простились с бойцом Нацгвардии Игорем Воеводиным, он погиб в боях за Украину спустя месяц после свадьбы 06

Топ комментарии

  • Hulio
    Вічна пам'ять.
  • Яр Холодний
    Повторюються "Крути" Знов студенти стають у стрій щоб захищать Батьківщину
  • kelt kant
    Світла пам"ять Герою... Уклін та співчуття батькам, дружині.
    Герої не вмирають, вони тримають над усіма нами українське небо.

    москалоті люта смерть та прокльон всьому їхньому посліду на тисячоліття!!!
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