В Киеве простились с бойцом Нацгвардии Игорем Воеводиным, он погиб в боях за Украину спустя месяц после свадьбы. ФОТОрепортаж
Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Игорю было 20 лет, он пошел служить добровольцем. Месяц назад парень женился и, будучи на службе, продолжал учиться на филологическом факультете КНУ имени Тараса Шевченко", - говорится в сообщении.
Игорь Воеводин с первых дней полномасштабного вторжения РФ пошел в территориальную оборону Киева, а затем присоединился к военному формированию Национальной гвардии Украины "Азов" - 12 БСПП.
В учебно-научном институте филологии КНУ имени Тараса Шевченко сообщили, что Игорю Воеводину оставался всего год до получения желанного диплома бакалавра.
"Игорь был студентом-японистом, мечтал стать переводчиком... Несмотря на выполнение тяжелых и опасных боевых задач, он не взял академотпуск и продолжал параллельно овладевать желаемой профессией. Успешно сдал летнюю сессию. Перешел на четвертый курс. Но закончить обучение ему не суждено…", - говорится в сообщении.