Последствия атаки РФ на Киевщину: Пострадали 3 человека, более 6 домов повреждены из-за падения обломков. ФОТОрепортаж (обновлено)

На Киевщине в результате падения обломков ракет, запущенных российскими захватчиками, повреждены частные дома.

Об этом заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, передает Цензор.НЕТ.

"В одном из районов области в результате падения обломков ракет повреждены частные дома. К счастью, обошлось без пострадавших. Падение обломков российской ракеты обнаружили и на территории местного кладбища, где произошло возгорание, которое удалось оперативно потушить работникам ГСЧС", - говорится в сообщении.

В другом населенном пункте из-за атаки дронов-камикадзе произошло повреждение двухэтажного здания. Спасатели сейчас локализуют пожар. Благодаря своевременному переходу сторожа в укрытие удалось избежать жертв.

Также, по данным Небытова, более 6 частных домов повреждены в результате падения обломков ракет и шахедов.

"Из-за возгорания дома после попадания обломков ожоги получила 69-летняя женщина. Незначительные порезы также имеют 43-летний и 49-летний мужчины одного из домовладений. Разрушения получили и гаражные помещения. Уничтожены два автомобиля.

Из-за атаки агрессора повреждены частные дома и еще в одном из районов Киевщины. Изувечены кровля, окна. Также произошло возгорание травяного настила, которое спасателям удалось оперативно локализовать", - отметил он.









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