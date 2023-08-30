Последствия обстрелов Донетчины: 1 человек погиб, 8 получили ранения. ФОТОрепортаж

8 человек получили ранения в результате обстрелов Донетчины российскими захватчиками, еще 1 человек погиб.

Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"Накануне утром россияне нанесли ракетный удар по с. Ровное Мирноградской громады — повреждены 12 домов и разрушен ангар", - говорится в сообщении.

На Волновахском направлении в Богатыре Великоновоселковской громады погиб 1 человек. В Угледарской громаде повреждены 3 дома в Новоукраинке, под огнем Угледар, Пречистовка и Максимовка.

На Донецком направлении в Курахово ранены 7 человек, повреждены 19 домов.

На Горловском направлении повреждено офисное помещение в Полтавке Ильиновской громады. В Торецкой громаде повреждены 4 дома и 2 инфраструктурных объекта.

На Лисичанском направлении в Северске поврежден дом, зафиксировано 58 обстрелов Лиманской громады.

Всего за сутки россияне убили 1 жителя Донбасса, ранили еще 8.

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