СБУ провела операцию на оккупированном Запорожье, БПЛА ударил по "избирательному участку" с предателями, - источник. ВИДЕО

Служба безопасности Украины провела операцию на оккупированной части Запорожской области. БПЛА атаковали "избирательный участок", где собрались предатели.

Об этом сообщили источники Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Так, в оккупированной Каменке-Днепровской (Васильевский район Запорожской области) украинские БПЛА нанесли удар по "избирательному участку". Там как раз проходило собрание "председателей избирательных комиссий" района.

По данным источников, около 30 предателей собрались на собрание, их охраняли военные РФ, в том числе кадыровцы.

Атака БПЛА осуществлялась в несколько волн, известно о многих раненых.

Смотрите: Украинские военные из 47 ОМБр о деталях операции по установлению флага Украины на школе в Работино. ВИДЕО