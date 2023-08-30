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СБУ провела операцию на оккупированном Запорожье, БПЛА ударил по "избирательному участку" с предателями, - источник. ВИДЕО

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Служба безопасности Украины провела операцию на оккупированной части Запорожской области. БПЛА атаковали "избирательный участок", где собрались предатели.

Об этом сообщили источники Цензор.НЕТ.

Так, в оккупированной Каменке-Днепровской (Васильевский район Запорожской области) украинские БПЛА нанесли удар по "избирательному участку". Там как раз проходило собрание "председателей избирательных комиссий" района.

СБУ провела операцию на оккупированном Запорожье, БПЛА ударил по избирательному участку с предателями, - источник 01

По данным источников, около 30 предателей собрались на собрание, их охраняли военные РФ, в том числе кадыровцы.

Атака БПЛА осуществлялась в несколько волн, известно о многих раненых.

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Топ комментарии

  • Павел Орехов c16ceb45
    Просто дрон решил тоже проголосовать.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Ті хто зробив свій вибір зрадити Україні мають розуміти що вибору без наслідків не буває...
  • Яр Холодний
    Нормально! Решті "щурів" - наука!
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