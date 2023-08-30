Разведчик российской группировки "Призрак" задержан в Одессе, - СБУ. ФОТО

Контрразведчики СБУ задержали в Одессе разведчика российской террористической группировки "Призрак", воевавшего против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Так, местный житель – идеологический сторонник кремлевского режима, во время массовых беспорядков в Одессе в начале мая 2014 года активно участвовал в провокациях в пользу РФ.

"Тогда, чтобы избежать ответственности за свои преступления, он сбежал во временно оккупированную часть Луганской области, где присоединился к рядам боевиков. Там его назначили командиром разведывательного подразделения подконтрольной РФ группировки "Призрак", которая в дальнейшем была подчинена командованию 2-го армейского корпуса страны-агрессора.

С этого времени фигурант под псевдонимом "Санта" воевал против украинских войск на востоке нашего государства, в том числе в районе Бахмутской трассы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наемник РФ впоследствии решил оставить своих предводителей и скрыто выехал на подконтрольную Украине территорию и вернулся в Одессу. В городе он пытался "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия.

Во время обысков по местам нахождения злоумышленника в областном центре обнаружены фотоматериалы с поличным в составе террористической "ЛНР".

Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации).

В настоящее время он находится под стражей. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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