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Рашисты признаются в очередном военном преступлении - ударе по госпиталю ВСУ в Запорожье. СКРИНШОТ

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Российские пропагандисты кичатся очередным военным преступлением оккупантов - ударом по госпиталю украинских защитников в Запорожье.

Об этом в Telegram сообщает российский канал "Военный осведомитель", передает Цензор.НЕТ.

Рашисты признаются в очередном военном преступлении - ударе по госпиталю ВСУ в Запорожье 01

"18 августа ВКС РФ нанесли авиаудар двумя бомбами УМПК-500 по полевому госпиталю украинских военных на Запорожском направлении. Как сообщают волонтеры, в результате прилета есть погибшие и раненые", - пишут россияне.

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Рашисты признаются в очередном военном преступлении - ударе по госпиталю ВСУ в Запорожье 02
Рашисты признаются в очередном военном преступлении - ударе по госпиталю ВСУ в Запорожье 03
Рашисты признаются в очередном военном преступлении - ударе по госпиталю ВСУ в Запорожье 04
Рашисты признаются в очередном военном преступлении - ударе по госпиталю ВСУ в Запорожье 05

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