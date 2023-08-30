Рашисты признаются в очередном военном преступлении - ударе по госпиталю ВСУ в Запорожье. СКРИНШОТ

Российские пропагандисты кичатся очередным военным преступлением оккупантов - ударом по госпиталю украинских защитников в Запорожье.

Об этом в Telegram сообщает российский канал "Военный осведомитель", передает Цензор.НЕТ.

"18 августа ВКС РФ нанесли авиаудар двумя бомбами УМПК-500 по полевому госпиталю украинских военных на Запорожском направлении. Как сообщают волонтеры, в результате прилета есть погибшие и раненые", - пишут россияне.

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