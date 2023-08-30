Новости Фото

В Одессе задержан мужчина, который обещал за $20 тыс. "отмазать" от мобилизации. ФОТО

5 25536
Полицейские разоблачили в Одессе схему уклонения от призыва. Справки о непригодности к службе от медиков и ТЦК мужчина обещал организовать за $20 тыс.

Об этом сообщили в департаменте стратегических расследований Национальной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

"... разоблачили еще одну "схему" уклонения от призыва. За определенное вознаграждение одессит гарантировал положительно решить данный вопрос с представителями медицинского центра и ТЦК. Стоимость двух временных удостоверений военнообязанных о непригодности к военной службе по состоянию здоровья составила 20 000 долларов США", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали во время получения взятки. Ему сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием. Наказание по этой статье – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Смотрите: Уклонисты устроили "голливудскую" гонку на границе. ВИДЕО

"После проведения всех процессуальных действий будет проходить решение об уведомлении о подозрении должностным лицам из числа работников районного ТЦК и военно-медицинского клинического центра, причастных к коррупционной схеме", - добавили в полиции.

В Одессе задержан мужчина, который обещал за $20 тыс. отмазать от мобилизации 01
В Одессе задержан мужчина, который обещал за $20 тыс. отмазать от мобилизации 02
В Одессе задержан мужчина, который обещал за $20 тыс. отмазать от мобилизации 03
В Одессе задержан мужчина, который обещал за $20 тыс. отмазать от мобилизации 04

Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Херассе. 20к. элитный отмазывальщик, однако. Не брат Елдака случайно?
  • саша паламарчук
    це той якого Порошенко вбив? живучий гадьониш......
  • Евгений Magirus
    Борисова убрали... Вот цены и взлетели. А при нём было всё стабильно
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости