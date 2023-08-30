Военный моряк Роман Борщ скончался в больнице от ранений, полученных во время вражеской атаки на Одесскую область. ФОТО

Главный корабельный старшина ВМС Украины Роман Борщ, который получил ранения в результате вражеских обстрелов Одесской области, скончался в больнице.

Об этом в Фейсбуке сообщил городской голова Килии Вячеслав Чернявский, передает Цензор.НЕТ.

"В результате атаки российских агрессоров на юг Одесщины 29 августа в больнице от полученных ранений скончался главный корабельный старшина Борщ Роман Анатольевич, 26.06.1992 г.р., житель города Килия", - говорится в сообщении.

В связи с похоронами воина 31 августа на территории Килийской громады объявлен день траура.

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