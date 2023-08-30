В Нижнем Новгороде первоклассникам к 1 сентября выдали военную форму. ФОТО
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В российском Нижнем Новгороде первоклассникам выдали военную форму для участия в мероприятиях 1 сентября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.
В школе №172 Нижнего Новгорода будущим первоклассникам выдали военную форму для линейки 1 сентября.
"Выдали военную форму (для всех, даже девочкам), которая на сто размеров больше, и заставляют так идти на линейку 1 сентября. Вместо бантов и праздничной школьной формы…" – рассказал один из родителей местному изданию.
Позже родителям удалось отказаться от проведения линейки в таком формате.