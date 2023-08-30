В суд направлено дело в отношении российского командира, причастного к расстрелу гражданских на Киевщине, - ГБР. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
"Подразделение оккупанта - капитана Павла Бабалича - занял участок автодороги международного значения Киев-Варшава, в том числе населенные пункты Немишаево и Микуличи, а также вблизи Гостомеля, Блиставицы и Мироцкого Бучанского района Киевщины. Захватчики обустроили там боевые позиции для дальнейшего наступления на столицу Украины.
2 марта 2022 г., находясь на обустроенных позициях в селе Микуличи, российский командир отдал подчиненным приказ расстреливать гражданские автомобили. Огонь открывался по всем транспортным средствам, которые двигались по трассе вдоль временных позиций оккупантов", - говорится в сообщении.
Правоохранители задокументировали расстрел двух гражданских машин. Работники ГБР изъяли доказательства преступлений на флешке, которую оставили оккупанты, и опросили потерпевших, которые чудом остались живы.
Российский военный обвиняется по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 УК Украины, то есть в нарушении законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, соединенное с законченным покушением на умышленное убийство гражданских лиц, совершенное по предварительному сговору группой лиц, а также в ведении приказа о совершении таких действий.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пожизненного лишения свободы.