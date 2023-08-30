Оккупанты выпустили 10 снарядов по Никополю, повреждены пятиэтажка, 7 автомобилей и ЛЭП. ФОТОрепортаж

Сегодня, 30 августа, оккупанты выпустили по Никополю десять снарядов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Дмитрий Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Десять снарядов сегодня попали по Никополю. Враг ударил из тяжелой артиллерии. Повреждены помещения двух частных предприятий. А еще – пятиэтажка, 7 автомобилей и линия электропередачи. Главное, обошлось без погибших и раненых", - написал он.

В других громадах Днепропетровщины день прошел без обстрелов.

Смотрите также: Оккупанты нанесли ракетный удар по Криворожскому району и дважды обстреляли Никопольщину Днепропетровской области. ФОТО





