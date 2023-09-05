Защищая Украину, погиб доброволец из Колумбии Алехандро Эррера Эвиа. ФОТО
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Защищая Украину от российских оккупантов, погиб доброволец из Колумбии Алехандро Эррера Эвиа.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как сообщает издание El Tiempo, Эррера был профессиональным военным и работал в прокуратуре и Корпусе технических расследований.
"В декабре 2022 года он собрал чемоданы и, несмотря на просьбы семьи, уехал в Украину, чтобы пополнить ряды военных формирований, помогающих армии этой страны", - говорится в материале.
У Эррерры были жена и сын.