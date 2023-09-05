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Защищая Украину, погиб доброволец из Колумбии Алехандро Эррера Эвиа. ФОТО

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Защищая Украину от российских оккупантов, погиб доброволец из Колумбии Алехандро Эррера Эвиа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Защищая Украину, погиб доброволец из Колумбии Алехандро Эррера Эвиа 01

Как сообщает издание El Tiempo, Эррера был профессиональным военным и работал в прокуратуре и Корпусе технических расследований.

"В декабре 2022 года он собрал чемоданы и, несмотря на просьбы семьи, уехал в Украину, чтобы пополнить ряды военных формирований, помогающих армии этой страны", - говорится в материале.

Защищая Украину, погиб доброволец из Колумбии Алехандро Эррера Эвиа 02

У Эррерры были жена и сын.

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Топ комментарии

  • Артм Воронцов
    Мужня людина... де Колумбія і де Україна.... для переконань відстань ніщо....

    Герою Слава!...
  • Михайло ba780267
    Дякую тобі синку за твою добру душу, яка зараз в раю, я молюся за тебе і всі мої рідні теж.
  • ina ina
    Вічна пам'ять Герою. Царство небесне
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