Защищая Украину, погиб доброволец из Колумбии Алехандро Эррера Эвиа. ФОТО

Защищая Украину от российских оккупантов, погиб доброволец из Колумбии Алехандро Эррера Эвиа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как сообщает издание El Tiempo, Эррера был профессиональным военным и работал в прокуратуре и Корпусе технических расследований.

"В декабре 2022 года он собрал чемоданы и, несмотря на просьбы семьи, уехал в Украину, чтобы пополнить ряды военных формирований, помогающих армии этой страны", - говорится в материале.

У Эррерры были жена и сын.

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