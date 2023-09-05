Систему ПВО "Панцирь С-1" установили вблизи резиденции Путина. ФОТО

Вблизи резиденции президента РФ Владимира Путина под Москвой установили систему противовоздушной обороны "Панцирь С-1".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

3 сентября телеканал "Россия" показал видео строительства новой площадки для размещения ПВО в Москве. Журналисты геолокировали ее: она расположена рядом с поселком Заречье, где раньше в январе уже были размещены эти установки.

Тогда "Панцирь" и его радар стояли в чистом поле. В конце января, как следует из спутниковых снимков Google, площадку сделали стационарной, а сейчас позицию "Панцирей" обнесли забором и построили для установок подиумы, видные на спутниковом снимке Planet.com 3 сентября 2023 года.

Эти "Панцири" установлены менее чем в 10 километрах от резиденции президента РФ Владимира Путина в Ново-Огареве.

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Радио Свобода изучило также спутниковые снимки других площадок в Подмосковье, на которых в начале 2023 года установили системы ПВО для защиты российской столицы от дронов – на Новорижском шоссе и в районе аэропорта Остафьево. И там, и там позиции "Панцирей" претерпели подобные изменения: площадки были покрыты бетонными плитами, обнесены заборами, а сами "панцири" поставили на подиумы.

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