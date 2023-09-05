Зеленский посетил стабилизационные пункты, где помогают раненым на Донецком и Запорожском направлениях.. ФОТО

Президент Владимир Зеленский посетил стабилизационные пункты, где оказывают медицинскую помощь военнослужащим, раненым и травмированным на Донецком и Запорожском направлениях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства побывал в стабпункте 37-й отдельной бригады морской пехоты. Здесь медики оказывают первую квалифицированную помощь после эвакуации с поля боя бойцам, получившим ранения на Донецком направлении. Число пациентов зависит от интенсивности боевых действий. Иногда здесь находится одновременно до 30 военнослужащих с разными видами травм.

Зеленский также посетил стабилизационный пункт, развернутый от 450-го военного госпиталя ОГВ "Запоріжжя", ОСГВ "Таврія". Здесь стабилизируют состояние раненых военных, при необходимости проводят неотложные хирургические вмешательства и готовят бойцов к дальнейшей эвакуации.

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