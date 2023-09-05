Зеленский посетил стабилизационные пункты, где помогают раненым на Донецком и Запорожском направлениях.. ФОТО
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Глава государства побывал в стабпункте 37-й отдельной бригады морской пехоты. Здесь медики оказывают первую квалифицированную помощь после эвакуации с поля боя бойцам, получившим ранения на Донецком направлении. Число пациентов зависит от интенсивности боевых действий. Иногда здесь находится одновременно до 30 военнослужащих с разными видами травм.
Зеленский также посетил стабилизационный пункт, развернутый от 450-го военного госпиталя ОГВ "Запоріжжя", ОСГВ "Таврія". Здесь стабилизируют состояние раненых военных, при необходимости проводят неотложные хирургические вмешательства и готовят бойцов к дальнейшей эвакуации.
Президент вручил боевым медикам и проходящим лечение военным ордена "За мужність" ІІІ степени.