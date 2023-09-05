Командиру 36-й ОБрМП Сикозе и комбату 46-й ОАэмБр Дмитруку присвоено звание Герой Украины. ФОТО
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Из рук Зеленского орден "Золота Зірка" с присвоением звания Героя Украины получил командир 36-й отдельной бригады морской пехоты полковник Виктор Сикоза.
Офицер принимает участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины с марта 2014 года, выполнял боевые задания в ходе Операции объединенных сил в Донецкой и Луганской областях, а с 25 февраля 2022 года принимает участие в отражении полномасштабного российского вторжения. В частности, его подразделение обороняло Мариуполь.
В апреле 2022 года Сикоза был назначен на должность командира 36-й ОБрМП. Под его руководством бригада выполняла боевые задания на Херсонском направлении, затем перешла в оперативное подчинение командира ОТГ "Донецьк".
Также президент присвоил звание Героя Украины и вручил орден "Золота Зірка" командиру аэромобильного батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ майору Олегу Дмитруку, защищающему Украину от российских захватчиков с 2014 года.
Майор был участником боев за освобождение Славянска, Краматорска, Красного Лимана, Кривой Луки, Марьинки. Во время полномасштабного вторжения России в мае 2022 года возглавил аэромобильный батальон, участвовавший в освобождении Бериславщины в Херсонской области.