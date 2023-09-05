Делала "селфи" возле стратегических объектов: СБУ в Харькове задержала корректировавшую российские удары женщину. ФОТО

В Харькове задержана женщина, сотрудничавшая с ФСБ РФ и корректировавшая ракетные удары по стратегическим объектам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По координатам женщины летом 2022 года рашисты осуществили ракетный удар по производственным цехам местного завода энергетической отрасли Украины.

"Чтобы скорректировать вражескую атаку России, фигурантка сфотографировала себя на фоне промышленного объекта с привязкой к местности и отправила фото агрессору. Злоумышленницей оказалась работница пострадавшего предприятия, которую ФСБ привлекла к сотрудничеству во время ее поездки в Москву еще до начала полномасштабного вторжения рф.

После 24 февраля прошлого года на нее вышел представитель российской спецслужбы и поставил задачу передавать ему геолокацию украинских защитников и критической инфраструктуры в городе. Для коммуникации они использовали популярный мессенджер, а для конспирации женщина постоянно меняла мобильные телефоны", - говорится в сообщении.

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Для передачи координат украинских объектов фигурантка делала напротив них "селфи", затем отправляла фото в ФСБ и после этого сразу удаляла снимки с телефона.

"Чтобы замаскировать подрывную деятельность в пользу ФСБ, их приспешница активно публиковала в соцсетях собственные комментарии, в которых демонстративно критиковала военно-политическое руководство России. Однако, ей это не помогло. Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу во время выполнения ею новой вражеской разведзадачи", - добавили в Службе безопасности.

В настоящее время ей сообщено о подозрении, она находится под стражей. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.

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