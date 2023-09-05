Последствия вражеских обстрелов Сумщины. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки насчитано 126 вражеских ударов по населенным пунктам Сумской области.

Об этом сообщили в полиции Сумской области, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки оккупанты обстреляли населенные пункты Сумской области. Всего насчитано 126 ударов.



В результате обстрелов ранен один гражданский человек, повреждены 15 частных жилых дома, 5 гаражей, 2 квартиры, 2 автомобиля, товарный вагон, контактные сети железнодорожных путей, помещения для хранения зерна, железнодорожное полотно, также линии электросетей", - говорится в сообщении.

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