Новости Фото • Агрессия России против Украины

Последствия вражеских обстрелов Сумщины. ФОТОрепортаж

1 6540
За прошедшие сутки насчитано 126 вражеских ударов по населенным пунктам Сумской области.

Об этом сообщили в полиции Сумской области, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки оккупанты обстреляли населенные пункты Сумской области. Всего насчитано 126 ударов.

В результате обстрелов ранен один гражданский человек, повреждены 15 частных жилых дома, 5 гаражей, 2 квартиры, 2 автомобиля, товарный вагон, контактные сети железнодорожных путей, помещения для хранения зерна, железнодорожное полотно, также линии электросетей", - говорится в сообщении.

Смотрите: Агент ФСБ, шпионивший за Силами обороны, задержан на Сумщине, - СБУ. ФОТО

Последствия вражеских обстрелов Сумщины 01
Последствия вражеских обстрелов Сумщины 02
Последствия вражеских обстрелов Сумщины 03
Последствия вражеских обстрелов Сумщины 04
Последствия вражеских обстрелов Сумщины 05

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

ТОП-новости

все новости