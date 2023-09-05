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"Українська бронетехніка" представила новую модификацию бронеавтомобиля "Новатор". ФОТОрепортаж

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На Международной выставке оборонной промышленности (MSPO) в польском городе Кельце была представлена новая модификация 10-местного бронеавтомобиля СБА "Новатор".

Об этом сообщает в Facebook "Українська бронетехніка", передает Цензор.НЕТ.

"Созданием новой версии "Новатора" мы продолжаем развитие нашей автомобильной линейки. 10-местный бронеавтомобиль - это максимально актуализированная, обновленная с учетом требований времени версия СБА "Новатор", который с 2018 года поставляется Силам Обороны Украины и на сегодняшний день прошел испытания как временем, так и, что важно, боями", - рассказал гендиректор "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

Ця модифікація розроблялася з урахуванням досвіду використання автомобіля різноманітними підрозділами в бойових умовах. Серед головних новацій, втілених компанією, – покращена підвіска та система керування, які забезпечують високу маневреність та підвищену прохідність.

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"Машина сделана на шасси Ford, которое широко используют производители бронетехники. Главная проблема, которую приходится преодолевать, это увеличение максимальной нагрузки на базовое шасси. У Ford она составляет 8845 кг. Нашим конструкторам удалось решить эту проблему с помощью использования для бронирования современной более тонкой и твердой брони и с помощью модернизации подвески. Такие решения позволили спроектировать машину, которая соответствует требованиям современной войны", - объяснил Бельбас.

Также, по словам гендиректора, обновленная версия имеет усиленную противоминную защиту. Бронеавтомобиль способен работать в различных климатических условиях, независимо от времени года, и на разных типах дорог, включая бездорожье.

"Как и предыдущая версия 10-местный "Новатор" построен по модульному принципу и является фактически универсальной платформой, которая благодаря высокой степени адаптации, может использоваться для выполнения различных боевых задач и на которую можно интегрировать разнообразное вооружение и боевые модули", - добавил Бельбас.

Сразу после выставки в Польше опытный образец будет проходить государственные испытания.

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Українська бронетехніка представила новую модификацию бронеавтомобиля Новатор 01
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Українська бронетехніка представила новую модификацию бронеавтомобиля Новатор 03

Топ комментарии

  • stels400
    Гарна машина,ехх нам би їх на конвееєр поставити.Головне що є своє виробництво.
  • Fox Fox 5a50a6fe
    В России горит нефтехимзавод
  • Jim Hawkins c863047b
    Вони не фарбовані. Просто нові. Після першої поїздки по бездоріжжю, стануть темнішими.
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