На Запорожском направлении пограничники уничтожили FPV-дрон оккупантов. ФОТО
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Бойцы Госпогранслужбы "затрофеили" вражеский ударный дрон на Запорожском направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
"На Запорожском направлении бойцы ГПСУ посадили вражеский ударный дрон", - говорится в сообщении.
"Антидроновое ружье приземлило беспилотник настолько "мягко", что дает возможность нашим воинам профессионально направлять все его настройки против прежнего "хозяина"", - добавили в ГПСУ.