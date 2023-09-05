Разоблачена очередная схема для уклонистов: военнообязанных за 7 тыс. евро перевозили через границу, спрятав под одеждой. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.
По данным следствия, житель Тернопольщины и уроженка Черновцов переправили военнообязанного гражданина, который подлежит призыву на военную службу, за пределы государственной границы Украины, получив 7000 евро денежного "вознаграждения".
Установлено, что 44-летний мужчина подыскивал "клиентов", доставлял к месту назначения, производил денежный расчет, а 40-летняя женщина перевозила их через границу на собственном внедорожнике. При этом присыпала одеждой, чтобы скрыть от пограничников.
Разоблачили подозреваемых во время очередной попытки транспортировать потенциального уклониста.
В ходе санкционированных обысков в их помещениях обнаружены денежные средства, черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность, несколько транспортных средств и другие вещественные доказательства.
Злоумышленникам сообщено о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч.3 ст.332 УК Украины). Устанавливается причастность к совершенному других лиц, в частности, должностных лиц Государственной пограничной службы Украины.