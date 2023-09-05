Новости Фото • Война

На аэродроме "Энгельс" стратегические бомбардировщики Ту-95 накрывают автомобильными шинами, - CNN. ФОТО

20 008111
Появились новые спутниковые снимки российской авиабазы "Энгельс" в Саратовской области. На них видны два стратегических бомбардировщика-ракетоносителя Ту-95, покрытые автомобильными шинами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

На аэродроме Энгельс стратегические бомбардировщики Ту-95 накрывают автомобильными шинами, - CNN 01

В материале CNN отмечают, что, по мнению некоторых экспертов, попытки россиян защитить свои самолеты от дронов шинами могут быть не только попыткой создать "дополнительный слой" защиты от беспилотников, но и снизить заметность самолетов, особенно в ночное время суток.

На аэродроме Энгельс стратегические бомбардировщики Ту-95 накрывают автомобильными шинами, - CNN 02
На аэродроме Энгельс стратегические бомбардировщики Ту-95 накрывают автомобильными шинами, - CNN 03

Смотрите также: Буданов об ударах по аэродрому в Пскове: Работали с территории России. ФОТО

Топ комментарии

  • Yurka Gagarin
    чтоб быстро горел,не мучился
  • Mart 5f3448e7
    3 день поспіль про це пишуть. Завтра, напевно, ще раз прочитаємо.
  • Natalia Linnik
    Горіла шина, палала!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости