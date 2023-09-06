Россияне ударили из артиллерии по Константиновке и Шахтерскому, ранены 5 человек, - прокуратура. ФОТО
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Донецкая областная прокуратура
В сообщении отмечается: "5 сентября около 17:00, войска РФ обстреляли село Шахтерское Волновахского района. Снаряды оккупантов попали по частному сектору, где получили телесные повреждения 40-летний мужчина и 50-летняя женщина. Им оказали квалифицированную медицинскую помощь.
Уже через два часа россияне атаковали город Константиновку, в результате чего получили осколочные ранения трое местных жителей в возрасте 40, 51 и 53 года, которые ехали в микроавтобусе по одной из автодорог. Двое из пострадавших сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Кроме того, повреждены частные дома, автомобиль и линии электропередач. По предварительным данным, оккупанты обстреляли населенные пункты из ствольной артиллерии.
Прокуроры начали расследование.