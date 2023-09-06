Ракетная атака на Киевщину: в результате падения обломков возник пожар на территории торгового предприятия области. ФОТОрепортаж
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В результате падения обломков уничтоженной российской ракеты в Киевской области возник пожар. К счастью, без пострадавших.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"6 сентября ликвидировано возгорание на территории торгового предприятия, возникшее в результате падения обломков вражеской ракеты.
Жертв и пострадавших не обнаружено", - сказано в сообщении.