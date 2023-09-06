Оккупанты продолжают строить и обустраивать укрепления вблизи Мариуполя, - Андрющенко. ФОТО
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В районе с. Никольское в сторону Розовки оккупанты продолжают обустраивать укрепления и обустраивают блиндажи.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Оккупанты продолжают строить и обустраивать укрепления в районе с. Никольское в сторону Розовки. Теперь везут лес - обустраивают блиндажи", - говорится в сообщении.
Российские захватчики также продолжают перемещать военную технику в гражданских грузовиках, маскируя ее под "деревья".
"Это (пока) характерно исключительно для Никольского района. Продолжаем фиксацию перемещений и дислокации", - добавил Андрющенко.