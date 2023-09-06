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Оккупанты продолжают строить и обустраивать укрепления вблизи Мариуполя, - Андрющенко. ФОТО

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В районе с. Никольское в сторону Розовки оккупанты продолжают обустраивать укрепления и обустраивают блиндажи.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты продолжают строить и обустраивать укрепления в районе с. Никольское в сторону Розовки. Теперь везут лес - обустраивают блиндажи", - говорится в сообщении.

Российские захватчики также продолжают перемещать военную технику в гражданских грузовиках, маскируя ее под "деревья".

"Это (пока) характерно исключительно для Никольского района. Продолжаем фиксацию перемещений и дислокации", - добавил Андрющенко.

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Оккупанты продолжают строить и обустраивать укрепления вблизи Мариуполя, - Андрющенко 01
Оккупанты продолжают строить и обустраивать укрепления вблизи Мариуполя, - Андрющенко 02
Оккупанты продолжают строить и обустраивать укрепления вблизи Мариуполя, - Андрющенко 03
Оккупанты продолжают строить и обустраивать укрепления вблизи Мариуполя, - Андрющенко 04

Топ комментарии

  • Viktor Orenich d4c0583c
    А я думав дороги будують.
  • U A 03b737e8
    будуй, рашист будуй, все одно отримаєш .......
  • Rostyslav Komarnytsky
    😊 Це просте списання і крадіжки бабла. З військової точки зору оборона Маріуполя, коли відрізане постачання (а саме так станеться, коли ЗСУ вийдуть до Азовського моря в районі Бердянська і перекриють логістику на Чонгарі). І тоді у кацапів буде можливість повторити долю "Азову". Хоча штурмувати їх звісно ж ЗСУ в лоб не будуть. Просто почекають.
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