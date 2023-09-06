Клименко о комбинированной атаке врага: В результате падения обломков вспыхнули пожары в 2 районах Киевской области. ФОТО

За прошедшие сутки войска РФ комбинированно атаковали Одесскую и Киевскую области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Очередная неспокойная ночь для украинцев. Враг комбинированно атаковал Одесскую и Киевскую области. Спасатели работали на местах обстрелов в Измаильском районе Одесской области. К сожалению, есть погибший - работник одного из предприятий", - отмечает он.

На Киевщине в результате падения обломков ракет были зафиксированы пожары в Фастовском и Бучанском районах.

"Подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших нет", - добавляет Клименко.

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Ранее сообщалось, что ночью 6 сентября 2023 года противник нанес удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными дронами. По Киеву враг запустил крылатые ракеты типа Х-101/555/55, а также баллистические. Всего зафиксировано 33 вражеские воздушные цели. Силы ПВО уничтожили 23 вражеские воздушные цели из 33.

Также Цензор.НЕТ писал, что ночью рашисты атаковали "шахедами" Измаильский район Одесской области, один человек погиб