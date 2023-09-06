Оккупанты ударили кассетными боеприпасами по селу на Харьковщине, ранен мужчина. ФОТО
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Враг продолжает террор гражданского населения Харьковщины.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, сегодня, около 7:00 утра российские оккупанты кассетными боеприпасами обстреляли с. Новая Гнилица Чугуевского района. Поврежден частный жилой дом.
"Осколочное ранение получил 50-летний гражданский мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести. Сейчас медики оказывают пострадавшему необходимую помощь", - говорится в сообщении.