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Оккупанты ударили кассетными боеприпасами по селу на Харьковщине, ранен мужчина. ФОТО

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Враг продолжает террор гражданского населения Харьковщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня, около 7:00 утра российские оккупанты кассетными боеприпасами обстреляли с. Новая Гнилица Чугуевского района. Поврежден частный жилой дом.

"Осколочное ранение получил 50-летний гражданский мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести. Сейчас медики оказывают пострадавшему необходимую помощь", - говорится в сообщении.

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Оккупанты ударили кассетными боеприпасами по селу на Харьковщине, ранен мужчина 01
Оккупанты ударили кассетными боеприпасами по селу на Харьковщине, ранен мужчина 02
Оккупанты ударили кассетными боеприпасами по селу на Харьковщине, ранен мужчина 03

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