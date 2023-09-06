Агента РФ, который устанавливал "GPS-маячок" на опору моста для наведения российских ракет, задержали в Хмельницкой области, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Хмельницкой области задержан мужчина, который передавал РФ информацию о ВСУ, а также о "прилетах".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

По данным следствия, злоумышленник готовил ракетный удар агрессора по одному из стратегически важных объектов Укрзализныци на территории региона. Для этого он пытался установить GPS-трекер возле заранее определенной оккупантами цели.

"По сигналам "маячка" враг планировал скорректировать свои ракеты для поражения инфраструктурного объекта. В случае успешного выполнения вражеского задания российский агент надеялся получить денежное вознаграждение от своего "куратора" из фсб. Деньги должны были поступить фигуранту на его банковскую карточку", - говорится в сообщении.

СБУ задержала мужчину при попытке установки электронного устройства.

"Задержанным оказался житель Славуты, которого весной этого года дистанционно завербовал кадровый сотрудник "крымского" управления фсб. Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружен ноутбук, банковские карты, мобильные телефоны и SIM-карты с доказательствами преступных действий", - рассказали в Службе безопасности.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

В Офисе Генпрокурора заявили, что мужчина пытался установить GPS-трекер на опору моста под железнодорожными путями.

Также смотрите: 2 человека погибли и 3 пострадали: на Хмельнитчине столкнулись 3 легковушки, - ГСЧС. ФОТОрепортаж







