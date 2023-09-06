Новости Фото

Последствия вражеской атаки на Одесскую область. ФОТОрепортаж

4 8485
За прошедшие сутки российские террористы атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, представитель Одесской ОГА Сергей Братчук показал в телеграм-канале последствия вражеской атаки.

Последствия вражеской атаки на Одесскую область 01
Последствия вражеской атаки на Одесскую область 02
Последствия вражеской атаки на Одесскую область 03
Последствия вражеской атаки на Одесскую область 04

"Одесская область. Последствия ночной атаки", - прокомментировал он опубликованные фото.

Также читайте: Рашисты вторую ночь подряд атаковали Одесщину "шахедами"

Как сообщалось, в течение почти трех часов враг атаковал Одесскую область, один человек погиб, в нескольких населенных пунктах зафиксированы разрушения и пожары.

ТОП-новости

все новости