Учитель-искусствовед, навязывавший детям российскую пропаганду, задержан в Одесской области. ФОТОрепортаж

В Одесской области задержали учителя искусства, который навязывал детям пропагандистские нарративы РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Так, местный житель-ветеран военной разведки, который работал учителем искусства в школе, навязывал детям пропагандистские нарративы.

"Теперь свои уроки на темы "войну с РФ начала Украина...", "Одесса и Донбасс - территории РФ", "украинские военные обстреливают гражданское население..." - он, скорее всего, будет вести за решеткой", - отметили в Госпогранслужбе.

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