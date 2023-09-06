Учитель-искусствовед, навязывавший детям российскую пропаганду, задержан в Одесской области. ФОТОрепортаж
4 8449
В Одесской области задержали учителя искусства, который навязывал детям пропагандистские нарративы РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Так, местный житель-ветеран военной разведки, который работал учителем искусства в школе, навязывал детям пропагандистские нарративы.
"Теперь свои уроки на темы "войну с РФ начала Украина...", "Одесса и Донбасс - территории РФ", "украинские военные обстреливают гражданское население..." - он, скорее всего, будет вести за решеткой", - отметили в Госпогранслужбе.