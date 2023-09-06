Активисты за неделю повязали в оккупированном Крыму более 300 желтых лент. ФОТОрепортаж

Активисты движения сопротивления "Жовта стрічка" продолжают действиями доказывать, что оккупация временная, а Крым является неотъемлемой частью Украины.

Об этом рассказали в "Жовтій стрічці", информирует Цензор.НЕТ.

"Активисты движения "Жовта стрічка" в Крыму за последнюю неделю повязали более 300 желтых лент, распространили более 100 листовок и нарисовали более 50 патриотических граффити, ведь Крым - это Украина!" - говорится в сообщении.

Ленты и граффити появились в оккупированных Ялте, Симферополе, Севастополе, Евпатории и Судаке.

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Приобщиться к движению сопротивления можно через телеграм-бот.















