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Активисты за неделю повязали в оккупированном Крыму более 300 желтых лент. ФОТОрепортаж

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Активисты движения сопротивления "Жовта стрічка" продолжают действиями доказывать, что оккупация временная, а Крым является неотъемлемой частью Украины.

Об этом рассказали в "Жовтій стрічці", информирует Цензор.НЕТ.

"Активисты движения "Жовта стрічка" в Крыму за последнюю неделю повязали более 300 желтых лент, распространили более 100 листовок и нарисовали более 50 патриотических граффити, ведь Крым - это Украина!" - говорится в сообщении.

Ленты и граффити появились в оккупированных Ялте, Симферополе, Севастополе, Евпатории и Судаке.

Смотрите: Желтые ленты развесили на "зубах дракона" возле оккупированного Джанкоя, - активисты. ФОТОрепортаж

Приобщиться к движению сопротивления можно через телеграм-бот.

Активисты за неделю повязали в оккупированном Крыму более 300 желтых лент 01
Активисты за неделю повязали в оккупированном Крыму более 300 желтых лент 02
Активисты за неделю повязали в оккупированном Крыму более 300 желтых лент 03
Активисты за неделю повязали в оккупированном Крыму более 300 желтых лент 04
Активисты за неделю повязали в оккупированном Крыму более 300 желтых лент 05
Активисты за неделю повязали в оккупированном Крыму более 300 желтых лент 06
Активисты за неделю повязали в оккупированном Крыму более 300 желтых лент 07
Активисты за неделю повязали в оккупированном Крыму более 300 желтых лент 08

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