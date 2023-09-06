Новости Фото • мобилизации

Военком в Запорожье подделал документы военнообязанных, чтобы улучшить показатели и получить премию. ФОТО

7 02826
Главе территориального центра комплектования и социальной поддержки в Запорожье сообщили о подозрении в подделке документов. Ему может грозить до 3 лет ограничения свободы.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора и в полиции Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

"Начальник военкомата в течение августа-сентября 2022 года, совместно с другими служащими, при вынесении постановлений о привлечении граждан к административной ответственности вносил в официальные документы заведомо ложные сведения. Он это делал для того, чтобы улучшить показатели по выполнению мобилизационного плана по бронированию военнообязанных" , – рассказали в Офисе генпрокурора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Николаеве задержали на взятке офицера мобилизационного отдела, обещавшего за 1500 дол. отсрочку от службы (исправлено)

Люди, на которых военком составил админматериалы, узнавали об этом через приложение "Дія" уже на этапе, когда в отношении их открывали исполнительное производство.

Таким образом, военком незаконно привлекал к административной ответственности 18 граждан.

Ему сообщили о подозрении в служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК Украины). Наказание по этой статье – штраф в сумме от 34 тыс. до 68 тыс. грн. или ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Также читайте: $11 тыс. за избежание призыва: СБУ разоблачила столичных врачей и работников ТЦК на взятках от уклонистов. ФОТОрепортаж

Военком в Запорожье подделал документы военнообязанных, чтобы улучшить показатели и получить премию 01

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Dmitry Begemotovich
    Дурачок ты. Все эти данные есть в реестрах, и Дия просто их оттуда подтягивает. И если судебное производство есть - то вне зависимости от того есть у тебя Дия или нет - оно все равно будет, и решение все равно будет принято. Только ты об этом не узнаешь - но узнаешь потом, когда например судебный исполнитель наложит арест на твои банковские счета.
  • ZoV KobZona
    Люди, на який військком склав адмінматеріали, дізнавалися про це через застосунок "Дія" вже на етапі, коли на них відкривали виконавче провадження.
    Первая ошибка сапёров- регистрироваться у говновоенкома через парашную Дiю.
  • Грицько Добрий
    Мені одна жіночка розповідала, що десь на Вінничині її якогось родича за час пвномасштабної війни вже забирали вісім разів. Каже, він хворий, в нього постійно диски з хребта випадають та т.і. Заберуть потім відвезуть чи в Вінницю чи в Одесу чи Кропивницький, а через неділю повертається. Скоріш за все лікарі подивлятья що негодний і повертають. Головне шо повертається він за власний кошт. Каже, та підождіть хоч трохи треба на дорогу заробити А місцеві воєнкоми план таким чином виконують. Не знаю наскільки це правда, перевірити не можу. Але ж дима без полм'я не буває.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости