Новости Фото

Спасатели выносят тела погибших от удара россиян по рынку в Константиновке. Продолжается разбор завалов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

11 96751
Россия обстреляла рынок в Константиновке Донецкой области. В результате удара 16 человек погибли и 28 травмированы.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Пострадали 44 человека: 16 погибли и 28 травмированы. Среди пострадавших - спасатель. ГСЧС и полиция проводят поисково-спасательную операцию. Продолжается разбор завалов. Парамедики полиции и врачи оказывают медицинскую помощь травмированным", - отметил он.

Клименко также сообщает, что спасатели оперативно ликвидировали пожар площадью в 300 квадратных метров. Повреждены около 30 торговых павильонов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Момент удара окупантов ракетой С-300 по центральному рынку в Константиновке. ВИДЕО камер наблюдения

Спасатели выносят тела погибших от удара россиян по рынку в Константиновке. Продолжается разбор завалов 01
Спасатели выносят тела погибших от удара россиян по рынку в Константиновке. Продолжается разбор завалов 02
Спасатели выносят тела погибших от удара россиян по рынку в Константиновке. Продолжается разбор завалов 03

Ранее сообщалось, что оккупанты обстреляли ракетами С-300 центральный рынок в Константиновке Донецкой области. Предварительно известно о 16 погибших. Камеры уличного наблюдения зафиксировали момент удара российской ракеты С-300 по центральному рынку в Константиновке Донецкой области.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Горіти вам всім у пеклі мерзенні рашистські вбивці...
  • Виктор Паплинский
    По-идее, есть повод собрать совет безопасности ООН.

    Пора выносить оттуда рашку, вперёд ногами... Кулеба должен Работать, а не давать умные мысли в прессу.
  • Грицько Добрий
    Горіти вам в пеклі підори кацапсячі!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости