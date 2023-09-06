Спасатели выносят тела погибших от удара россиян по рынку в Константиновке. Продолжается разбор завалов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Россия обстреляла рынок в Константиновке Донецкой области. В результате удара 16 человек погибли и 28 травмированы.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

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"Пострадали 44 человека: 16 погибли и 28 травмированы. Среди пострадавших - спасатель. ГСЧС и полиция проводят поисково-спасательную операцию. Продолжается разбор завалов. Парамедики полиции и врачи оказывают медицинскую помощь травмированным", - отметил он.

Клименко также сообщает, что спасатели оперативно ликвидировали пожар площадью в 300 квадратных метров. Повреждены около 30 торговых павильонов.

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Ранее сообщалось, что оккупанты обстреляли ракетами С-300 центральный рынок в Константиновке Донецкой области. Предварительно известно о 16 погибших. Камеры уличного наблюдения зафиксировали момент удара российской ракеты С-300 по центральному рынку в Константиновке Донецкой области.