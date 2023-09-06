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Блинкен встретился в Киеве с представителями общественных организаций. ФОТО

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел встречу в Киеве с представителями организаций гражданского общества.

"Организации гражданского общества являются важной и динамичной частью любой демократии. Мы рады, что эти организации широко представлены в Украине, и слышим об их приверженности будущему Украины как свободного и преуспевающего члена евроатлантического сообщества", - написал Блинкен в социальной сети Х (ранее – твиттер), передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, в среду, 6 сентября, Блинкен прибыл в столицу Украины с визитом.

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Блинкен встретился в Киеве с представителями общественных организаций 01

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