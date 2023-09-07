Зеленский вручил награды разведчикам. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский поздравил воинов украинской разведки с их профессиональным днем.

В День военной разведки Украины Президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими Главного управления разведки Министерства обороны Украины и вручил высокие государственные награды, пишет Офис Президента, передает Цензор.НЕТ.

"Гордимся каждой вашей операцией, вашим героизмом, вашим талантом наносить врагу именно такие удары, которые его фактически ежедневно ослабляют! Благодаря вам мы знаем, что планирует враг. Мы знаем его настроения, его слабые места. Благодаря вам и всем нашим силам обороны и безопасности украинцы чувствуют, что мы можем одолеть Россию в войне и что это будет историческим достижением современных поколений украинцев", - подчеркнул Глава государства.

Президент от себя лично и от всех украинцев выразил благодарность военным разведчикам за каждый день их сложной, опасной и такой важной работы, хотя о большинстве ее элементов говорить открыто нельзя.

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"Спасибо за вашу чрезвычайную храбрость в боях на передовой. За ваши операции, которые вы проводите против врага - везде, где это нужно. Спасибо за вашу помощь другим воинам сил обороны и безопасности Украины - всегда, когда это нужно. За помощь и поставки оружия для Украины. Спасибо за ваши блестящие операции в разных частях мира, направленные исключительно на интересы Украины и украинцев", - сказал Владимир Зеленский.

Президент акцентировал: наше общество помнит все достижения украинских разведчиков - от Афганистана до Африки и на других континентах - и благодарно за их работу для освобождения украинских воинов и гражданских из российского плена. Глава государства подчеркнул, что все граждане Украины могут быть уверены, что где бы они ни попали в беду, им обязательно придут на помощь работники Главного управления разведки.

Присутствующие также почтили минутой молчания память всех военных разведчиков, которые отдали свои жизни за Украину.

По случаю Дня военной разведки Президент вручил военнослужащим ГУР государственные награды.

В частности, Владимир Зеленский передал орден "Золотая Звезда" жене подполковника Олега Бабия, который был удостоен звания Героя Украины посмертно. Олег Бабий принимал активное участие в уничтожении российских войск с начала ведения боевых действий на территории Украины. С марта 2022 года организовывал и осуществлял специальные мероприятия на временно оккупированных территориях Украины и на территории противника. Успешное выполнение задач его группой помогло дезорганизовать логистику оккупантов, уничтожить его важные объекты и элементы критической инфраструктуры. В августе 2023 года группа во главе с Олегом Бабием вступила в бой с военнослужащими Федеральной службы безопасности России, во время которого было уничтожено 15 военных ФСБ и повреждена вражеская техника. Подполковник получил смертельное ранение.

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Глава государства также вручил разведчикам награду Президента Украины "Крест боевых заслуг", ордена Богдана Хмельницкого III степени, ордена "За мужество" I и III степеней, орден княгини Ольги III степени, медаль "За военную службу Украине", медаль "За спасенную жизнь" и погоны высших воинских званий.







После завершения торжеств Владимир Зеленский осмотрел современные образцы военной и специальной техники, которые находятся на вооружении ГУР МО Украины. Среди них - комплексы связи, беспилотные авиационные комплексы, вертолеты различных типов и оборудование.

В частности, Глава государства ознакомился с опытом ГУР по эвакуации раненых. Как рассказали представители Главного управления разведки, после победы этот опыт может стать основой создания системы гражданской аэромедицинской эвакуации во всех регионах Украины с использованием вертолетов полностью отечественного производства.