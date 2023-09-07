От тяжелого ранения умер украинский воин Евгений Савельев. Прощание с ним состоится завтра в Киеве. ФОТО

Вчера, 6 сентября, в результате тяжелого ранения скончался украинский воин Евгений Савельев. Прощание состоится 8 сентября в городе Киеве.

Об этом сообщила Анна Демиденко, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера от тяжелого ранения ушел Евгений Савельев... Бесконечно добрый, ответственный и храбрый человек.

Он со всей прекрасной дружной семьей с начала полномасштабного вторжения присоединился к штабу Женского Ветеранского Движения и бесспорно помогал, возил, грузил, поддерживал и никогда не боялся ездить в самые опасные места. Как и не побоялся пойти на войну, чтобы защищать и свою семью, и всех нас.

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Прощание состоится 08 сентября (пятница) в городе Киеве:

10:30 - храм Святого Духа, ул. Туманяна 15

12:30 - прощание на Байковом кладбище.

Разделяю боль семьи и Виктории Савельевой....

Друзья, очень прошу вас поддержать семью:

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