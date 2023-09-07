На Закарпатье кума жены Медведчука, священника УПЦ МП уличили в пропаганде коммунизма. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила на пропаганде коммунистического режима священника УПЦ МП на Закарпатье. По данным СМИ, речь идет о Виталии Хромее, который является кумом жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

Об этом сообщает Управление СБУ в Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, к преступлению причастен настоятель одного из храмов Хустской епархии УПЦ (МП), расположенного в Тячевском районе на Закарпатье.

Будучи руководителем территориального благовещения, которое одним из первых с начала полномасштабного вторжения вышло из-под юрисдикции московского патриархата, священнослужитель пытался никоим образом не допустить перехода общины в ПЦУ.

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Оперативники спецслужбы установили, что на собственной странице в соцсетях священник пропагандировал коммунистический режим и распространял запрещенную в Украине советскую символику. Это подтвердила и инициированная по делу судебная искусствоведческая экспертиза.

Во время обысков в храме и по месту жительства священнослужителя, правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности. Найдено большое количество агитационно-пропагандистских материалов российских авторов, брошюры сепаратистского характера.

Среди обнаруженного правоохранителями - книги, в которых унижаются религиозные чувства граждан других конфессий и формируются враждебные настроения к ним.

В отдельных брошюрах отрицается право Украины на независимость, и отмечается, что "Киев, без великой России, и отдельно от России, немыслим ни в коем случае".

В ходе следственных действий СБУ нашла тексты песен, которыми призывали к "пробуждению матушки-Руси" и молились за "спасение россии", а также распечатки молитв, в которых упоминали патриарха рпц кирилла гундяева, который "благословил" российских военных убивать украинцев.

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Сейчас правоохранители изучают все изъятые материалы для принятия дальнейших процессуальных действий.

Кроме того, в ходе оперативно-следственных действий установлено, что настоятель церкви незаконным образом занял земельный участок, на котором построен храм. По данному факту начато уголовное производство по ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины (самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство).

Настоятелю храма сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 436-1 (распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического тоталитарного режима) Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по разоблачению и документированию преступления осуществляли сотрудники СБ Украины в Закарпатской области совместно со следователями ГУ НП в Закарпатской области под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры", - говорится в сообщении СБУ.

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По данным источника "Украинской правды", речь идет о Виталии Хромее 1983 года рождения, который является кумом жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко (крестил с ней ребенка депутата Закарпатского облсовета от ОПЗЖ).





























