Украина получила от Армении более 1000 девайсов на нужды образования. ФОТО

Впервые с начала полномасштабной войны Армения предоставила Украине гуманитарную помощь: более 1000 девайсов на нужды образования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство образования и науки.

"От Армении на нужды украинского образования выделили 1050 девайсов: смартфоны, ноутбуки, планшеты. Ноутбуки и планшеты будут передавать в собственность учебных заведений, смартфоны - как персональные подарки ученикам учреждений профессионально-технического образования из малообеспеченных семей", - говорится в сообщении.

Эта гуманитарная помощь прежде всего предназначена для тех областей Украины, в которых доля онлайн-обучения самая высокая: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской. Девайсы распределены поровну - выделено по 80 ноутбуков/планшетов и 68 смартфонов на область. А 10 девайсов передадут на нужды Международной украинско-армянской школы.

"Девайсы для детей - это не только о подключении к урокам, не только о выполнении домашнего задания. Это также о возможности общаться со сверстниками, узнавать новую информацию, социализироваться. Обеспечить им такие возможности - для нас сверхважно", - отметил министр образования и науки.

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Напомним, ранее сообщалось, что впервые с начала полномасштабной войны Армения предоставила Украине гуманитарную помощь, однако не было известно, о какой именно помощи идет речь.