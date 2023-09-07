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Украина получила от Армении более 1000 девайсов на нужды образования. ФОТО

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Впервые с начала полномасштабной войны Армения предоставила Украине гуманитарную помощь: более 1000 девайсов на нужды образования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство образования и науки.

"От Армении на нужды украинского образования выделили 1050 девайсов: смартфоны, ноутбуки, планшеты. Ноутбуки и планшеты будут передавать в собственность учебных заведений, смартфоны - как персональные подарки ученикам учреждений профессионально-технического образования из малообеспеченных семей", - говорится в сообщении.

Украина получила от Армении более 1000 девайсов на нужды образования 01

Украина получила от Армении более 1000 девайсов на нужды образования 02

Эта гуманитарная помощь прежде всего предназначена для тех областей Украины, в которых доля онлайн-обучения самая высокая: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской. Девайсы распределены поровну - выделено по 80 ноутбуков/планшетов и 68 смартфонов на область. А 10 девайсов передадут на нужды Международной украинско-армянской школы.

"Девайсы для детей - это не только о подключении к урокам, не только о выполнении домашнего задания. Это также о возможности общаться со сверстниками, узнавать новую информацию, социализироваться. Обеспечить им такие возможности - для нас сверхважно", - отметил министр образования и науки.

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Напомним, ранее сообщалось, что впервые с начала полномасштабной войны Армения предоставила Украине гуманитарную помощь, однако не было известно, о какой именно помощи идет речь.

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Топ комментарии

  • cimbitep
    я б не сказав і дякую. хіба що ПНХ.
    завдяки допомозі паштетяна особисто в обході санкцій, кацапи змогли зібрати сотні ракет, та іншої хні, яка вбиває українців. а тепер девайси вони, покидьки, до шкіл передають...
  • cimbitep
    ари намагаються перевзутися навіть вже не на бігу, а на літу.
  • Volodymyr Volodymyr 3a645568
    хз, я сказав би дякую але не взяв

    - Україна має дотримуватися принцепів - Вірменія не набагато краща за Білорусь
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