Блинкен посетил Ягодное, где российские оккупанты держали сотни гражданских в подвале школы. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.
Во время визита в Ягодное Блинкен сказал, что больше всего его поразили ужасные последствия российской агрессии против Украины.
"Все это сводится к человеческому измерению, к жизням, историям мужчин, женщин и детей – таких как те люди, которые были заключены в подвале этого здания рядом с нами… И это только одно здание в одном селе, в одной общине в Украине, и это история, которую мы видели снова, и снова, и снова", – отметил госсекретарь.
Он отметил, что российская оккупационная армия продолжает совершать зверства на территории Украины, и напомнил о вчерашнем обстреле Константиновки в Донецкой области, жертвами которого стали 16 человек.
"Но мы также видим несколько другое, что-то невероятно сильное, и это чрезвычайная стойкость украинского народа… украинцы объединяются, чтобы обезвредить боеприпасы и мины, и все отстроить – буквально вернуть землю, которую у них забрали. Мы очень гордимся тем, что являются партнерами Украины во всех этих усилиях", – подчеркнул Блинкен.
Село Ягодное в Черниговской области было захвачено российскими оккупантами в марте 2022 года. Когда войска РФ вошли в село, они выгнали мужчин, женщин и детей из домов, угрожая им оружием, и отвели в подвал местной школы, где продержали четыре недели. В течение 28 дней, с 3 марта по 31 марта 2022 года, более 350 жителей села находились в подвале площадью 197 м². Во время пребывания в подвале умерли 10 человек.