Блинкен и Шмыгаль посетили один из энергетических объектов. ФОТО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и государственный секретарь США Энтони Блинкен совместно посетили один из украинских энергетических объектов.

Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Совместно с Госсекретарем США Энтони Блинкеном посетили один из энергетических объектов. Ознакомились с ходом подготовки к отопительному сезону и работами по защите инфраструктуры. Это одна из ключевых задач, которые стоят перед всеми ответственными ведомствами", - заявил Шмыгаль.

Также он обсудил с Блинкеном возможность сотрудничества с американскими компаниями.

"Представили конкретные проекты для инвестирования и совместной имплементации. Работаем над восстановлением и развитием станций, пострадавших от российских обстрелов. США - среди лидеров в координации энергетической помощи Украине в формате G7+. Готовимся вместе к сложному зимнему периоду", - отметил Шмыгаль.

Отдельно он поблагодарил энергетиков за стойкость и профессионализм.

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