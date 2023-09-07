Блинкен и Шмыгаль посетили один из энергетических объектов. ФОТО
Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Совместно с Госсекретарем США Энтони Блинкеном посетили один из энергетических объектов. Ознакомились с ходом подготовки к отопительному сезону и работами по защите инфраструктуры. Это одна из ключевых задач, которые стоят перед всеми ответственными ведомствами", - заявил Шмыгаль.
Также он обсудил с Блинкеном возможность сотрудничества с американскими компаниями.
"Представили конкретные проекты для инвестирования и совместной имплементации. Работаем над восстановлением и развитием станций, пострадавших от российских обстрелов. США - среди лидеров в координации энергетической помощи Украине в формате G7+. Готовимся вместе к сложному зимнему периоду", - отметил Шмыгаль.
Отдельно он поблагодарил энергетиков за стойкость и профессионализм.