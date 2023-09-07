"Не летал 21 год, но из-за войны вернулся. Очень хотел овладеть американскими F-16": памяти летчика Вячеслава Минки, который погиб в авиакатастрофе на Житомирщине. ФОТОрепортаж

Военный летчик Вячеслав Минка 25 августа погиб в авиакатастрофе на Житомирщине вместе с Джусом и Сергеем Проказиным.

Об этом говорится в материале hromadske.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Учебный на полтора часа", - написал военный летчик Вячеслав Минка 25 августа в 15:15 жене в мессенджере.

"С Богом, солнышко мое", - ответила ему Майя.

Также читайте: Россия отказалась расследовать авиакатастрофу самолета с Пригожиным по международным правилам

Мужчина был очень пунктуальный. Поэтому когда в 16:45 жена не получила от него сообщение о приземлении, то забеспокоилась:

"Слава, ты где?"

Но мужчина, за чьими плечами было почти 2500 часов налета, молчал.

Позже Майе позвонил командир бригады, полковник Алексей Манюшкин, и сказал, что Слава разбился. Он погиб в авиакатастрофе на Житомирщине вместе с Джусом и Сергеем Проказиным.

"На похоронах командир сказал, что Слава не мучился, упал на землю уже мертвый", - рассказывает Майя.

Также смотрите: Забег в память о павших защитниках Украины состоялся в Ужгороде. ФОТОрепортаж

Родители Вячеслава развелись еще до его рождения: папа со старшим сыном обосновался в родном Миргороде, беременная мама, этническая русская, отправилась в Красноярский край, где и родила. Работала проводницей на железной дороге, все время в дороге, поэтому мальчику пришлось познать интернатовское воспитание.

К отцу он впервые приехал после 9 класса. Вячеславу понравилось в новой семье отца в Миргороде. Обрадовался, когда после окончания Качинского военного авиационного училища получил направление в Конотоп.

А через несколько лет уже с маленькими сыном и дочерью уехал к матери в Красноярский край. Но та, по семейным преданиям, не захотела его видеть. Переночевал у своей учительницы и на следующий день поехал обратно.

"Он тогда приехал в Миргород и говорит мне: "Лидия Семеновна, позвольте вас мамой называть". А я ему ответила: "Я тебе не могу ни запретить так меня называть, ни заставить. Называй как хочешь"", - рассказывает Лидия, вторая жена отца Вячеслава.

По ее словам, Слава всю жизнь говорил, что не чувствует себя русским и идет по отцовскому пути.

"Слава - просто золотой ребенок. Не было в нем ни высокомерия к людям, ни ехидства. Прямой в общении, сострадательный. И к отцу с вниманием, и ко мне, и к братьям и племянникам. Приедет, поможет, подарков накупит, поговорит искренне. Я всем матерям желаю такого сына. Как-то в Миргороде к Славе позвонила родственница, а он ее не узнал. Переживал, что своего рода не знает, так я для него составила родовое дерево Минков - до седьмого колена. Он очень благодарил", - вспоминает женщина.

В свои 86 лет она нашла силы поехать из Миргорода в Борисполь на похороны "дорогого ребенка". Жалеет, что только на это событие обула новые босоножки, которые Слава подарил ей еще пять лет назад - так он ее в них и не увидел.

Не увидел и сына своей племянницы в форме курсанта Харьковского национального университета Воздушных Сил - парень только поступил на первый курс.

"Мы все рады, что Славиной дорогой пошел", - говорит Лидия Семеновна.

Жена погибшего Вячеслава Минки - Майя

Могила подполковника Вячеслава Минки





Майя у могилы мужа

Приказ о присвоении звания подполковника посмертно

Последнее сообщение жене

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Украине выпустили марки с портретами погибших пограничников. ФОТОрепортаж

Похоронили Вячеслава в Борисполе - сюда он переехал почти 30 лет назад из Умани, где служил и откуда ушел в отставку. Могила вся засыпана цветами. На фото у 63-летнего мужчины по-детски милая улыбка.

"Это очень удачное фото, он в жизни был именно такой - спокойный и добрый, - говорит падчерица летчика, Марина. - Я сначала думала, что Слава на меня никогда не кричит, потому что неродной, а потом поняла: он просто не может быть сердитым, не может кого-то подавлять".

Вячеслав, который уже во взрослом возрасте начал называть мачеху мамой, женившись на Майе, сказал двум ее детям от первого брака называть его не отцом, а Славой, потому что родной папа у них есть.

"Я всегда говорила, что у меня два отца, - рассказывает Марина, - Но со Славой я общалась больше, чем со своим родным отцом. Мне было 4 года, когда он пришел в нашу семью. Очень доволен был, когда я начала летать стюардессой на международных авиалиниях, говорил: "Ты у меня пошла, точно моя дочь". Если бы он не был мне другом, я бы не приехала к нему на похороны аж из Арабских Эмиратов".

"Он никогда не заигрывал с моими детьми, - добавляет Майя, - Когда, например, сын Андрей подростком заговорил о карманных деньгах, Слава ему ответил: "Нет проблем, помогай мне на рынке, и я буду платить тебе зарплату". Между ними всегда было уважение. Андрей хотел на фронт идти, но Слава не пустил его, сказал: "Из нашей семьи уйду я"".

Родные сын и дочь Вячеслава еще в 2002 году уехали в Израиль вместе с их матерью. Нам удалось разыскать 39-летнего Дмитрия Минку, военнослужащего израильской армии.

"Отец когда-то говорил: "Вырастешь - поймешь". А я еще маленьким понял, что родители могут жить с чужими детьми, - говорит Дмитрий, - Я тоже женился на женщине, у которой был ребенок. Сейчас воспитываю троих детей и много думаю о своем отце. Как по мне взрослого, он был идеальным отцом, потому что с ним можно было держаться на равных. Ему другие летчики говорили: "Ты же мужик, что ты возишься?" А он возился с детьми, не делил работу на женскую и мужскую, был семейным человеком".

По словам Дмитрия, отец не хотел, чтобы первая жена забирала детей в Израиль. Понимал, что так общение станет сложнее. Не одобрял и решение сына служить в израильской армии и воевать с арабами - считал ту войну чужой для Дмитрия.

"Я не видел отца со времени отъезда в Израиль. Мы изредка переписывались. Наши отношения улучшились, когда родились мои дети. Он разговаривал с ними, прислал видео своего полета. Все собирался приехать, но началась война. С войны присылал какие-то сводки о боевых действиях. Было страшно и обидно, что он ничего не писал о себе", - вспоминает Дмитрий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреляли Торецк из РСЗО "Ураган": один человек погиб, трое ранены. ФОТО

Он убежден, что смерть отца сплотит их с сестрой с украинскими родственниками - отец хотел, чтобы их род, в котором было много военных, держался вместе.

В семь лет Слава шел в первый класс

Вячеслав курсант Качинского училища





Летчик Вячеслав Минка

В 34 года Вячеслав покинул службу. Была середина 90-х, украинская армия разрушалась на глазах. Вместе с Майей занялись в Борисполе торговым бизнесом. Мужчина увлекся фотографией, пропадал на рыбалке. Стать гражданским пилотом не получилось, поэтому свою тоску по небу Слава утолял быстрой ездой на авто.

Революция достоинства пробудила мужчину к общественной активности. Вместе с женой возили на Майдан вещества для изготовления взрывчатки, а заодно готовили протестующим еду.

После Майдана бориспольцы избрали Вячеслава председателем "народного совета" - организации, действовавшей в городе в противовес мэрии, которая поддерживала Януковича. Минку даже прозвали народным мэром.

"В 2014-м я не пускала Славу на войну. 54 года человеку, какие полеты! А он мне: "Я нужен своим ребятам". Ушел в 2015 году", - рассказывает Майя.

Мужчина имел перерыв в пилотировании военных самолетов продолжительностью в 21 год. Но до отставки был высококлассным летчиком-инструктором, освоил все известные в СССР военные боевые самолеты. Поэтому быстро сумел восстановить летные навыки.

С 2015 по 2018 год служил сначала в авиационной бригаде в Николаеве, затем - в 40-й бригаде в Василькове. Стал командиром авиационного звена и сражался за украинский Донбасс.

В 2018-м контракт с ВСУ закончился, но даже после возвращения к гражданской жизни летчик говорил, что большая война неизбежна. 26 февраля 2022-го он вернулся в свою бригаду в Васильков.

Как рассказали нам в пресс-службе 40-й бригады, майор Минка к полетам приступил не сразу. По аэродрому в Василькове постоянно били ракетами и пытались атаковать ДРГ, поэтому Вячеслав фактически в статусе рядового стрелка оборонял авиабазу.

Военно-врачебная комиссия не хотела возвращать 62-летнего летчика в строй. Он прошел не одну экспертизу, чтобы доказать свою пригодность к военным действиям. Помогла отличная физическая форма.

"Дядя постоянно был в движении, детей и нас, своих племянников, приучал к спорту. Лыжи, бег, гантели, каждое утро гимнастика, холодная вода. Он никогда не курил, даже на праздники с родственниками одну-другую рюмочку выпьет - и все", - рассказывает Руслан Минка.

В Василькове майор помогал пилотам, которые возвращались на службу, восстанавливать свои летные навыки, участвовал в разведывательных и боевых заданиях. Летал на самолетах Л-39 и МиГ-29, очень хотел освоить американские F-16.

"К полетам Славу допустили где-то в апреле 2022 года, поэтому "призраком Киева" он не был. Говорил, что пока стал летать, все его собратья со времен АТО уже погибли. Он сам очень много летал, иногда по 4-5 вылетов в сутки. Писал мне: "Иду бродить часа на полтора"", - говорит Майя.

Вячеслава хоронили в закрытом гробу. Сначала прощались на авиабазе бригады в Василькове, потом - в Борисполе. Десятки летчиков, которых он учил всю жизнь, несмотря на войну, приехали отдать последний долг.

"Большая честь встретить человека, который своей энергией зажигает других. Именно таким был майор Минка. Всегда откровенный и принципиальный. Был настоящим патриотом Украины", - сказал на похоронах боевого товарища командир бригады.

Посмертно Вячеславу Минке присвоили звание подполковника.

Дом мечты, которая уже не осуществится

Смотрите также: Памяти пилота Андрея Пильщикова: Juice за штурвалом МиГ-29 уничтожает вражеский БПЛА "Орлан". ВИДЕО

В марте этого года Вячеслав с женой начали осуществлять свою мечту - строить частный дом. Успели поставить коробку.

"Надо дом обязательно накрыть, потому что весь труд пропадет, - говорит один из строителей, - Мы как услышали, что летчики погибли, почему-то сразу подумали, что там и наш".

Между полетами Вячеслав присылал Майе варианты дизайна усадьбы - просто жил этим строительством.

Майя водит по стройке и рассказывает, какой здесь должна была быть их со Славой жизнь - и какой хорошей она у них была.

"Он называл меня Маечкой, Маюлей, солнышком. Я последние годы работала психологом, так он гордился, как много людей приходят ко мне на консультации, очень уважал мою работу. А сам - все для семьи. Был очень ответственный и заботливый, его ни в чем и никогда не надо было подгонять. Мы 30 лет вместе. Я со Славой получила все, о чем мечтала: всегда поможет, всегда вместе, никогда не унизит. Все говорил: "Я никому не позволю обижать мою Майечку". Я была с ним очень счастлива", - делится женщина.

Сегодня Майю трогает даже его доведенная до педантизма аккуратность: когда все винтики расфасованы по баночкам по размеру, все вещи образцово сложены, все квитанции проплачены и подколоты, а в специальной тетради зафиксировано, когда надо менять масло в машине...

Они любили проводить время вдвоем: поехать на пикник, просто посидеть в каком-то красивом месте или в кафе. Мечтали после войны путешествовать - Слава никогда не был за границей. Им не было скучно вместе.

Отдельную комнату в своем будущем доме они решили отдать котам, пристроив к ней вольер. Собирали тех котов по городу - слепых и травмированных, лечили и спасали от голода. Теперь восемь котов закрыты в квартире супругов. Майя ездит их кормить, но сама оставаться в тех стенах не может - больно быть там без Славы. Поэтому живет пока что у сестры.

"Никак не могу принять его смерть. Для меня он живой, летает. Потому что как же я без него?" - тоскует она.

Майя не знает, что делать с этим строением. Заморозить? Продать? Но тогда никто из родных не соберется на огромной террасе, которая выходит из гостиной в сад. Ее придумал Слава.

"Он хотел собирать там семью и петь "Червону калину". Мы должны здесь спеть эту песню, - говорит Майя, - после войны".