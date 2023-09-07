В Вишневом Киевской области в результате взрыва гранаты погиб мужчина. ФОТО

В результате взрыва гранаты в Вишневом Киевской области погиб 47-летний мужчина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

Отмечается, что происшествие произошло около 16 часов. Жители города Вишневое сообщили о взрыве и задымлении в одной из многоэтажек.



"В одном из помещений полицейские Бучанского управления полиции Киевской области обнаружили тело мужчины, который погиб в результате взрыва гранаты М-50. По предварительным данным, гражданин совершил самоубийство", - написал Небытов.



Небытов добавил, что помещение получило повреждения. Кроме погибшего, из местных жителей в результате взрыва никто не пострадал.

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"Еще раз предостерегаю граждан: если вы чувствуете изменения в своем психологическом состоянии, тревогу и подавленность, обращайтесь за профессиональной помощью!" - призвал Небытов.





