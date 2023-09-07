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В Вишневом Киевской области в результате взрыва гранаты погиб мужчина. ФОТО

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В Вишневом Киевской области в результате взрыва гранаты погиб мужчина. ФОТО
В результате взрыва гранаты в Вишневом Киевской области погиб 47-летний мужчина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

Отмечается, что происшествие произошло около 16 часов. Жители города Вишневое сообщили о взрыве и задымлении в одной из многоэтажек.

"В одном из помещений полицейские Бучанского управления полиции Киевской области обнаружили тело мужчины, который погиб в результате взрыва гранаты М-50. По предварительным данным, гражданин совершил самоубийство", - написал Небытов.

Небытов добавил, что помещение получило повреждения. Кроме погибшего, из местных жителей в результате взрыва никто не пострадал.

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"Еще раз предостерегаю граждан: если вы чувствуете изменения в своем психологическом состоянии, тревогу и подавленность, обращайтесь за профессиональной помощью!" - призвал Небытов.

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Топ комментарии

  • Алекс Скела
    "Вкотре застерігаю громадян: якщо ви відчуваєте зміни у своєму психологічному стані, тривогу й пригніченість, звертайтеся по професійну допомогу!"

    Вам дадуть грошей, відновлять ваше житло і повернуть близьких.
  • FT FT
    Самоубийство с помощью гранаты ето нужно идиотом быть. Во первых может пол башки оторвать с руками и остаться жить
  • Злющий Атас
    Я усе розуміє, випадки бувають неймовірними, але ніяк не збагну, як в механізмі запобіжного важіля могла залишитись шпилька блокуючого кільця? Адже, для того, щоб запобіжний важіль звільнив бойок ударника, є обов'язковою умовою саме її видалення. Вчинити накол капсуля запалювача сповільнювача, з послідуючим спрацюванням детонатора, неможливо, бо він закритий корпусом запалу. Цирк, та й годі. Або фото зроблене не на місці події, або блокуючу шпильку вставили вже після вибуху гранати.
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